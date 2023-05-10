براهيم دياز: لا وقت لدي للتفكير بـ ريال مدريد

البوابة - يمر النجم الإسباني براهيم دياز المعار من ريال مدريد بفترة ملتهبة في صفوف أي سي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في قيادة الروسونيري للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أن الفريق ينافس محلياً حالياً على أحد المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ.

ويخوض ميلان مواجهة في غاية الصعوبة أمام غريمه الأزلي إنتر مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكأس ذات الأذنين.

ماذا قال دياز عن عودته إلى ريال مدريد ؟

قال لاعب خط الوسط المهاجم في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أخذت خطوة جديدة هنا (في ميلان)، أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة للفريق، أخلق المزيد من الفرص، وأكون مسؤولا عن المزيد من التمريرات الحاسمة، كما أصبحت أتمتع بالمزيد من الثقة.

"إذا كانت المباراة متوازنة، أسعى حينها لترك بصمتي وبطريقتي الخاصة، تكرر مثل هذا الشيء عدة مرات مؤخراً وفي اللحظات الحاسمة.

"تركيزي منصب على ميلان في الوقت الراهن، هذا ما أريد قوله، أريد أن أكون بأفضل مستوياتي هنا.

"تنتظرنا مواجهة صعبة (أمام إنتر)، أركز فقط على تقديم أفضل أداء ممكن الآن."

يذكر أن عقد الإعارة الذي يربط دياز بميلان سيصل إلى نهايته بحلول الصيف القادم، وليس واضحاً بعد ما إذا كان سيعود إلى ريال مدريد أو أنه سيعمل على إقناع النادي الإيطالي بشرائه بصفة دائمة.