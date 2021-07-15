براهيم دياز يقترب من البقاء مع ميلان لموسمين آخرين

كشف موقع "جول" العالمي أن براهيم دياز بات قريباً من التوقيع على عقد يبقيه مع ميلان لمدة عامين إضافيين على سبيل الإعارة.

وغادر النجم الشاب صفوف ريال مدريد صيف العام الماضي متجهاً إلى الفريق اللومباردي الذي ظهر معه بصورة جيدة وأثبت نفسه.

وكان دياز قد انضم للملكي قادماً من مانشستر سيتي في يناير من عام 2019 مقابل 17 مليون يورو، بعد 3 مواسم قضاها في ملعب الاتحاد.

وانخرط صاحب الـ 21 عاماً في تدريبات ريال مدريد الاستعدادية للموسم الجديد، علماً بأنه يرتبط مع النادي الإسباني بعقدٍ يمتد حتى عام 2025.

ميلان يغطي أجور دياز بشكل كلي

وسيغطي الروسونيري راتب لاعب الوسط المهاجم خلال فترة الإعارة، لكن العقد لم يتضمن أي بنود تسمح له بضم اللاعب بشكلٍ نهائي، علماً بأن قيمة الصفقة ستكلف خزائنه قرابة 3 ملايين يورو.

يذكر أن اللاعب شارك مع ميلان في 39 مباراة الموسم المنصرم في جميع البطولات سجل خلالها 7 أهداف.