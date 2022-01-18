برايتون يجبر تشيلسي على التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي

فرط تشيلسي بفوزٍ من بين يديه ليكتفي بالتعادل مع مستضيفه برايتون بهدفٍ لمثله في اللقاء المقدم من المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي جمعهما على ملعب فالمر ليلة الثلاثاء.

تقدم البلوز عن طريق النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 28، لكن صاحب الأرض أبى أن يخسر المباراة إذ أدرك التعادل في الدقيقة 60 عن طريق آدم ويبستر.

تشيلسي يبقى ثالثاً

وضيع بطل أوروبا فرصة استعادة المركز الثاني من غريمه ليفربول ليبقى يبتعد عنه بفارق نقطة في المركز الثالث وبرصيد 44 نقطة من 23 مباراة.

أما برايتون فرفع رصيده بدوره إلى 29 نقطة في المركز التاسع على سلم ترتيب البطولة.

يذكر أن بطل أوروبا لم يذق طعم الفوز خلال آخر 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي.