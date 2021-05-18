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برايتون يلحق بمانشستر سيتي خسارة مفاجئة

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 08:34
سيتي يسقط أمام برايتون
سيتي يسقط أمام برايتون

تلقى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم خسارة مثيرة أمام مستضيفه برايتون 2-3 ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة على ملعب فالمر.

وقلب صاحب الضيافة تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين.

تقدم سيتي بهدفين سجلهما إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 2، وفيل فودين في الدقيقة 48، قبل أن يسجل برايتون ثلاثة أهداف عبر لياندرو تروسارد وآدم ويبستر ودان بورن في الدقائق 50 و72 و76 على التوالي.

وشهدت المباراة طرد جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي في الدقيقة 10.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 83 نقطة في الصدارة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

كلمات دالة:مانشستر سيتيبرايتونالدوري الإنجليزيإيلكاي غوندوغانفيل فودين

Via SyndiGate.info


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