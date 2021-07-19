برايثوايت يقترب من الرحيل عن برشلونة صوب ولفرهامبتون

كشفت صحيفة "سبورت" الإسباني أن مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة أصبح على مشارف الانتقال إلى صفوف ولفرهامبتون.

ويسعى جورجي مينديش وكيل أعمال الدولي الدنماركي إقناع موكله بالموافقة على عرض الذئاب، علماً بأنه مطلوب أيضاً من قبل برايتون وويست هام يونايتد.

وظهر نجم منتخب الدنمارك صاحب الثلاثين عاماً بشكل جيد خلال منافسات بطولة يورو 2020 ولعب دوراً مهماً في إيصال بلاده إلى نصف النهائي قبل أن يقصى على يد منتخب إنجلترا في لقاء أثار الجدل.

ولم يقدم برايثوايت الإضافة المطلوبة عقب انتقاله إلى البارسا بشكل غير متوقع في فبراير من العام الماضي مقابل 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس، ووقع على عقد جديد يمتد لأربعة مواسم ونصف مع برشلونة.

وجرى استقطاب اللاعب وفقاً لاستثناء خاص سمح للنادي الكتالوني بضمه عقب الإصابة طويلة الأمد التي ألمت بالمهاجم عثمان ديمبيلي.