برشلونة الأفضل في العالم خلال العقد الاخير

أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) أن برشلونة هو أفضل نادٍ في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديداً بين عامي 2011 و2020.

وأحرز البارسا المركز الأول برصيد 2877 نقطة يليه غريمه ريال مدريد برصيد 2782 نقطة، فيما حل بايرن ميونيخ في المركز الثالث برصيد 2594.5 نقطة.

وجاء باريس سان جيرمان رابعاً (2357 نقطة)، وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس (2302 نقطة).

وذكر برشلونة في بيان أن هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها هذا اللقب بعد العقد السابق (2001-2010).

وأوضح برشلونة أنه يتم تجميع النقاط بالنظر إلى عدد الانتصارات والتعادلات التي تحققت في كل مسابقة، بالإضافة إلى عدد الألقاب.

وأشار برشلونة إلى أنه حصد 22 لقباً خلال العقد الماضي، موزعة على 6 الدوري الاسباني، 5 كأس الملك، 2 في دوري الأبطال، 2 بكأس السوبر الأوروبي، 2 بكأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الإسباني.