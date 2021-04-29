برشلونة الأكثر إنفاقاً... الصفقات تتجاوز مليار يورو

تصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً للأموال على التعاقدات مع اللاعبين خلال المواسم الخمسة الماضية، وهو النادي الوحيد الذي تجاوز صرفه حاجز مليار يورو خلال خمسة أعوام.

وأنفق البارسا على التعاقدات خلال المواسم الخمسة الماضية، ملياراً و41 مليوناً و300 ألف يورو، ذهب أكثر من 400 مليون يورو منها، مقابل إبرام ثلاث صفقات مع الثلاثي: المهاجم أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، ومواطنه عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، وفيليبي كوتينيو من ليفربول.

واحتل مانشستر سيتي المرتبة الثانية، بإنفاقه 948 مليوناً و300 ألف يورو، تلاه في المركز الثالث يوفنتوس، الذي صرف 943 مليوناً و100 ألف يورو، مع العلم أن الصفقة الوحيدة التي تجاوزت حاجز الـ 100 مليون يورو، كانت مقابل ضم النجم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، بقيمة بلغت نحو 112 مليون يورو.

واللافت أن قائمة الأندية العشرة الآوائل خلت من اسم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي لم ينفق على التعاقدات في الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 385 مليون يورو.

وأنفق بايرن أقل من أندية متوسطة المستوى، مثل موناكو (561.9 مليون يورو)، وإيفرتون (557.4 مليون يورو)، وإشبيلية (469.9 مليون يورو).

واللافت أيضاً احتلال ريال مدريد المركز العاشر في هذه القائمة، وغياب ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عنها.

فيما يلي قائمة الأندية العشرة الأولى الأكثر إنفاقاً على التعاقدات في المواسم الخمسة الأخيرة:

1- برشلونة 1041.3 مليار يورو.

2- مانشستر سيتي 948.3 مليون.

3- يوفنتوس 943.1 مليون.

4- تشيلسي 894.3 مليون.

5- مانشستر يونايتد 776.3 مليون.

6- باريس سان جيرمان 755.5 مليون.

7- إنتر ميلان 685.3 مليون.

8- أتلتيكو مدريد 676.2 مليون.

9- آرسنال 593.1 مليون.

10- ريال مدريد 588.7 مليون.