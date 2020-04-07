برشلونة الأكثر تأثراً بتوقف البطولات

يجد برشلونة نفسه أمام خطر محدق نتيجة التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، وما نجم عن ذلك من توتر في علاقته مع لاعبيه على خلفية المفاوضات من أجل خفض الرواتب في ظل هذه الأزمة. وذلك بعدما كان من أكثر أندية كرة القدم العالمية صلابة من الناحية المالية.

وتوقع النادي في الميزانية التي وضعها لموسم 2019-2020، أن يبلغ رقم أعماله 1.047 مليار يورو.

لكن الواقع الذي فرضه “كوفيد-19”، وجعل من إسبانيا تسجل ثاني أعلى عدد من الوفيات عالمياً بعد إيطاليا، قلب الأمور رأساً على عقب وأوقف الدوري المحلي مع تبقي 11 مرحلة على نهايته.

ولتفادي الأسوأ على الصعيد المالي، اتخذت إدارة النادي تدابير صارمة.

وأقر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو “من الواضح أننا لن نتمكن من تحقيق 1.050 مليار يورو من الإيرادات”.

بدوره، رأى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس “إذا لم يتم خوض الجزء الأخير من الدوري، فالخسائر ستكون 700 مليون يورو”، بما في ذلك حوالي 500 مليون يورو كبدل حقوق النقل التلفزيوني.

بعد جدل أسال حبر التقارير الصحافية لأيام، توصل النادي الكتالوني ولاعبوه إلى اتفاق لخفض الرواتب بنسبة 70 في المئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم.

ولم يمر الإعلان عن الاتفاق من دون أن يوجه النجم ليونيل ميسي في رسالة مطولة نشرها على إنستغرام، انتقادات إلى مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو، متهما إياه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات.

لجأت أندية إسبانية إلى خفض الرواتب للتأقلم مع التبعات المالية للوقف، لكن تطبيق ذلك في برشلونة لم يمر بسلاسة.

وأوضح ميسي في رسالته “رغبتنا كانت دائماً في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماماً أن هذا يعتبر وضعاً استثنائياً، ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما طُلب منا ذلك، قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم”.

ولفت النجم الأرجنتيني "هناك من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائماً أننا سنفعله”.

وحاول بارتوميو تدارك الأمور وتخفيض حدة التوتر بالقول أن قادة الفريق كانوا موافقين على تخفيض الرواتب منذ البداية، مضيفاً لصحيفة موندو ديبورتيفو “منذ اللحظة الأولى كنت أرغب في أن يتم الاتفاق على شيء وليس فرضه حتى لو كان بإمكاني فعل ذلك بموجب القانون”.

على رغم الاتفاق على خفض رواتب تعتبر من الأعلى، طرحت وسائل الإعلام الإسبانية احتمال أن تتخطى خسائر برشلونة عتبة 130 مليون يورو إذا لم يختتم الدوري وأبطال أوروبا، بينها 48 مليون يورو كإيرادات بيع التذاكر وزيارة متحف ملعب كامب ناو، وحوالي 84 مليون يورو من حقوق النقل التلفزيوني.