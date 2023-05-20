برشلونة "البطل" يسقط على أرضه أمام ريال سوسيداد

تغلب ريال سوسيداد على مستضيفه برشلونة بطل الليغا بنتيجة 2-1 ليلة السبت في اللقاء القوي الذي جمعهما على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة 35 من البطولة.

حمل هدفا الفريق الباسكي توقيعي ميكيل ميرينو وأليكساندر سورلوث في الدقيقتين 5 و 71 على التوالي.

فيما جاء هدف البارسا الوحيد عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 90.

برشلونة يتلقى الخسارة الرابعة

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق الكتالوني الذي ضمن الفوز باللقب الأسبوع الماضي عند 85 نقطة في صدارة الترتيب العام، وهي خسارته الرابعة في الليغا هذا الموسم.

بدوره، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع ليقترب أكثر من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.