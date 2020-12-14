برشلونة الحالي الأسوأ خلال 17 عاماً

لم يعد رونالد كومان مدرب برشلونة، يحظى بالإجماع داخل النادي وبين جماهيره، بسبب محصلة نتائجه الكارثية التي لم يشهد الفريق مثلها منذ 17 عاماً، عندما كان هولندي آخر هو فرانك رايكارد يتولى تدريب البارسا، وتحديداً عند بدايته مع الفريق موسم 2003-2004.

ولم يفز كومان خلال 16 مباراة رسمية مع الفريق إلا في 9 مباريات فقط، بينما تعادل مرتين، وخسر في 5 مباريات، منها 4 في الليغا، وكانت آخر خسائره من يوفنتوس بدوري الأبطال، ليحتل المركز الثاني في مجموعته للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

وجعلت محصلة كومان الكارثية منه أسوأ مدرب يقود برشلونة في أول 16 مباراة رسمية خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في آخر 13 عاماً.

وعقد التقرير مقارنة بين كومان والمدربين الذين سبقوه، وانتهى إلى أن لويس إنريكي وكيكي سيتيين خسر كل منهما 3 مباريات، في أول 16 مباراة، أما بيب غوارديولا وإيرنيستو فالفيردي وتيتو فيلانوفا، فخسر كل منهم مباراتين فقط خلال 16 مباراة، والوحيد الذي لم يخسر على الإطلاق في أول 16 مباراة رسمية كان تاتا مارتينو، وهو رقم قياسي لهذا المدرب الذي لم يستمر طويلاً.

وأوضح التقرير أن غوارديولا وإنريكي، نجحا في الفوز 13 مرة، خلال أول 16 مباراة رسمية، بينما فاز سيتيين 11 مرة.