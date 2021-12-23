برشلونة "المنهك مالياً" يريد التعاقد مع دي ليخت

قال الصحفي جيرارد روميرو أن برشلونة سيعمل على التخلص من أجور لاعبيه سامويل أومتيتي وفيليبي كوتينيو ببيعهما من أجل التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت نجم يوفنتوس.

ويراهن النادي الكتالوني على استقطاب المدافع البالغ من العمر 22 عاماً من أجل قيادة الخط الخلفي للفريق خلال السنوات القادمة.

ويعاني البلاوغرانا من ضائقة مالية غير مسبوقة تسببت في رحيل الأسطورة ليونيل ميسي الصيف الماضي بعد الفشل في تجديد عقده.

وسيكون من الصعب توفير مبلغ مناسب لضم دي ليخت الذي تعاقد معه يوفي لخمسة مواسم في صيف عام 2019 قادماً من أياكس مقابل 75 مليون يورو.

وتبلغ قيمة الهولندي حالياً 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.