برشلونة النادي الأعلى قيمة في العالم

أعلنت مجلة "فوربس" الأميركية اليوم الاثنين أن برشلونة هو النادي الأعلى قيمة على مستوى العالم.

وتقدم البارسا الذي تصل قيمته إلى 3.996 مليار يورو، في ترتيب الأندية الأعلى قيمة على منافسه التاريخي ريال مدريد الذي بلغت قيمته 3.988 مليار يورو.

وجاء بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في المركز الثالث بـ 3.539 مليار يورو، متقدماً على مانشستر يونايتد الرابع بقيمة 3.442 مليار يورو.

وفي المركز الخامس جاء ليفربول بقيمة 3.442 مليار يورو، يتبعه مانشستر سيتي بـ 3.358 مليار يورو، ثم تشيلسي بـ 2.668 مليار يورو.

وحل آرسنال في المركز الثامن بقيمة 2.351 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا بـ2.099 مليار يورو، بينما جاء توتنهام في المركز العاشر بـ 1.931 مليار يورو.

يشار إلى أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، في حين تأهل لنهائي كأس إسبانيا، ويواجه أتلتيك بلباو السبت المقبل في النهائي.

أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، وودع مبكرا من كأس ملك إسبانيا، بينما يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق 3-1 على ليفربول في ذهاب ربع النهائي.