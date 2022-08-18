برشلونة بصدد إنهاء عقود اثنين من لاعبيه

يواصل برشلونة العمل على تحسين تشكيلته الحالية بإبرام التعاقدات والتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

وحتى يتمكن البارسا من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال ما تبقى من أيام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، بات لزاماً إيجاد وجهات جديدة للاعبي الفريق "المنبوذين" أو العمل على إنهاء عقودهم حتى يفسحوا المجال لغيرهم.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني للتوصل لاتفاقات تقضي بإنهاء عقدي المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت.

وعقدت كثرة الإصابات التي عانى منها أومتيتي في السنوات الثلاث الماضية مسألة بيعه وأبعدت الأندية المهتمة بخدماته.

ويدرك مدافع أولمبيك ليون أن فرصه بالمشاركة مع فريق برشلونة باتت معدومة مما سيسهل من رحيله.

أما برايثوايت، فيبدو أن التخلص منه سيكون أكثر صعوبة كونه يتمسك بالبقاء في ملعب سبوتيفاي كامب ناو ولا يفكر بالرحيل.