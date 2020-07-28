برشلونة بـ 17 لاعباً فقط في دوري الأبطال

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية تقارير بخصوص مواجهة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم، مشيرة إلى أن البارسا يواجه العديد من الأزمات قبل هذه المباراة المصيرية.

قالت صحيفة «آس» الإسبانية أنه بسبب إصابة عثمان ديمبيلي وعدم تسجيل مارتن بريثوايت في قائمة الفريق المشاركة في دوري الأبطال، وعصيان آرتور ميلو، ستتكون قائمة البارسا لمباريات دوري الأبطال من 17 لاعباً فقط.

من جانبها، قالت صحيفة «سبورت» الصادرة من كتالونيا أن لقاء برشلونة ونابولي يزداد تعقيد، بسبب غياب كل من سيرجيو بوسكيتس وآرتورو فيدال لاعبي خط الوسط، وإصابة المدافع آراوخو الذي لم يتم تحديد وقت محدد لعودته، بالإضافة لإصابة سامويل أومتيتي وكليمون لونغليه، إلا أنه من المتوقع أن يعود الأخير ويشارك في المباراة.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز إياباً أمام نابولي في محاولة لإكمال المسيرة والفوز بالبطولة الأوروبية هذا الموسم بعد خسارة بطولتي الكأس والدوري المحليين، تجنباً لإنهاء الموسم صفر اليدين.