برشلونة حاول التعاقد مع جواو فيليكس

تحرك برشلونة بصورة جدية للتعاقد مع جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات يوم الاثنين الماضي.

وسعى البارسا لضم الدولي البرتغالي على سبيل الإعارة وفقاً لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا.

لكن النادي المدريدي رفض هذا الاقتراح أساساً، الذي أكدت مصادر أنه جاء على شكل عرض رسمي.

وأعلم أتلتيكو وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش أن العرض مرفوض مباشرة سواء على سبيل الإعارة أو الشراء.

وعانى جواو فيليكس من تراجع واضح في المستوى الموسم الماضي، كما أن مشاركته مع منتخب البرتغال في يورو 2020 كانت متواضعة للغاية ليصبح عرضة للانتقادات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً 76 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع البطولات منذ قدومه من بنفيكا في صيف عام 2019 مقابل 126 مليون يورو، وسجل له 19 هدفاً.