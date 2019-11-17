برشلونة حاول التعاقد مع هنري لخلافة فالفيردي

خطط برشلونة للتوقيع مع تييري هنري، مهاجم الفريق بين 2007 و2010 لقيادة البارسا الموسم الماضي بحال رفض إيرنيستو فالفيردي تجديد عقده.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يكن واثقاً من موافقة فالفيردي على تمديد عقده الموسم الماضي ولذلك وضع هنري خياراً أساسياً لقيادة الفريق على أن يساعده غابرييل ميليتو، مدافع النادي الكتالوني السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة هنري الجيدة مع ليونيل ميسي كانت السبب وراء فكرة التعاقد معه، كما أن ميليتو صديق شخصي لسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

وجدد فالفيردي عقده لموسم إضافي مع خيار التمديد لعام آخر مما يعني أنه قد يستمر حتى موسم 2020-2021.

بدوره، بدأ هنري مسيرته التدريبية بالعمل مساعداً لروبرت مارتينيز في منتخب بلجيكا قبل أن يتولى قيادة موناكو.

ولم يستطع بطل مونديال 1998 النجاح في الإمارة الفرنسية، كما لم يحقق النتائج المرجوة لتتم إقالته بعد 19 مباراة فقط.

يذكر أن ميليتو يتولى تدريب إيستوديانتيس في الأرجنتين، علماً بأن لعب لبرشلونة بين 2007 و2011 وحقق الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.