برشلونة خارج دوري الأبطال وانتصارات ليوفنتوس وبايرن وليل

ألحق بايرن ميونيخ الألماني خسارة كبيرة بضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد ليطيح به من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

على ملعب آليانز ولحساب المجموعة الخامسة، سجل البافاري ثلاثة أهداف حملت تواقيع كلٍ من توماس مولر وليروس ساني وجمال موسيالا.

ضمن المجموعة نفسها، تغلب بنفيكا البرتغالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-0 سجلهما رومان ياريمتشيوك وجيلبرتو.

في المجموعة الثامنة، انتزع يوفنتوس الإيطالي الصدارة بعد فوزه على ضيفه مالمو بهدفٍ نظيف حمل توقيع مويسه كين.

فيما تعادل تشيلسي الإنجليزي مع مستضيفه زينيت بنتيجة 3-3.

تناوب على تسجيل أهداف البلوز كلٌ من تيمو فيرنر (هدفان) وروميلو لوكاكو.

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه يانغ بويز السويسري بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتم تأجيل اللقاء الحاسم بين أتالانتا وضيفه فياريال الإسباني على مقعد التأهل الثاني عن المجموعة حتى مساء يوم الخميس.

في المجموعة السابعة، حقق ليل الفرنسي الفوز على مستضيفه فولفسبورغ بنتيجة 3-1، فيما تغلب ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 1-0.

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

المجموعة الثانية: ليفربول وأتلتيكو مدريد.

المجموعة الثالثة: أياكس وسبورتينغ لشبونة.

المجموعة الرابعة: ريال مدريد وإنتر ميلان.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ وبنفيكا.

المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد، وفياريال أو أتالانتا.

المجموعة السابعة: ليل وريد بول سالزبورغ.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس وتشيلسي.