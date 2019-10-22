كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن برشلونة دفع 15 مليون يورو مقابل صمت أتلتيكو مدريد عن "رسائل إلكترونية" تكشف تفاوض النادي الكتالوني مع المهاجم أنتوان غريزمان، منذ مارس الماضي.

وأضافت الصحفية أن برشلونة سيوقع اتفاقاً مع أتلتيكو لإنهاء أزمة انتقال غريزمان إلى البارسا مقابل 15 مليون يورو، وحق النادي في شراء 5 لاعبين من أتلتيكو، بينهم اثنان من الفريق الأول، هما ساوول نيغيز وخوسيه خيمينيز، شريطة موافقة أتلتيكو على بيعهما، وكذلك موافقة اللاعبين على الرحيل.

ويتضمن الاتفاق أيضاً عدم نشر النادي المدريدي لمحتوى رسائل البريد الإلكتروني المذكورة التي تثبت تفاوض برشلونة بشكل غير قانوني مع النجم الفرنسي المرتبط بعقد سار مع أتلتيكو.

وكان أتلتيكو مدريد طلب 80 مليون يورو، وهو الفارق بين زيادة الشرط الجزائي لغريزمان من 120 مليوناً دفعها برشلونة و200 مليون قيمة الشرط الجزائي للاعب حينما تفاوض برشلونة معه في مارس الماضي، وفقاً لبعض الوثائق التي يملكها أتلتيكو بالفعل.

وكان البارسا قد أعلن الصيف الفائت عن تعاقده مع الفرنسي لمدة 5 مواسم، قادماً من الروخيبلانكوس مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده وقيمته 120 مليون يورو.