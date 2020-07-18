برشلونة على أبواب تغييرات كبرى

كشفت مصادر تفاصيل ربما لن تسعد الكثير من جماهير برشلونة، ونجومه، بشأن ما جرى باجتماع الإدارة مع مدرب الفريق كيكي سيتيين، بعد 24 ساعة من فقدان لقب الدوري الإسباني، وتتويج الغريم التاريخي ريال مدريد به.

وحسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن سيتيdن مستمر مع برشلونة "حتى الآن"، وذلك رغم وجود أصوات أخرى داخل النادي تشير إلى أن ساعاته أصبحت معدودة.

وأشار موقع "بارسا بلاوغرانا" إلى أن مباراة ديبورتيفو آلافيس، الأحد المقبل، وهي الأخيرة في الليغا هذا الموسم، ربما لن تكون فصل الختام لسيتيين في قيادة العملاق الكتالوني.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من داخل أسوار كامب ناو بنية إقالة سيتيين، إلا أن هذه الخطوة بدت متوقعة بعد كارثة خسارة الليغا، غير أن الكفة تميل قليلاً ناحية بقاء المدرب.

وربما يمثل استمرار سيتيين في منصبه صدمة للاعبي الفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي أبدى مراراً عدم رضاه عن الأوضاع ودعا إلى عملية "نقد ذاتي" واسعة في برشلونة، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار الأخطاء ربما يعني خسارة وتوديع دوري أبطال أوروبا الذي يبحث عن لقب منذ عام 2015.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي نقلها موقع "آس"، فإن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو استمع بالفعل إلى آراء ميسي، وآراء زميله لويس سواريز، و"وضعها بعين اعتباره".

وأبدى سيتيين، خلال الاجتماع رغبته بالاستمرار في منصبه، مشيراً إلى أنه لا يزال قادراً على تغيير موقف الفريق الحالي.

ويحصل لاعبو برشلونة على عطلة مدتها 5 أيام بعد لقاء آلافيس وتدريبات ليومين، قبل أن يعود الفريق للتدريبات يوم 27 يوليو للتحضير لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي التي ستقام في 8 أغسطس.