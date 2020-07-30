برشلونة غاضب من إنتر ميلان بسبب إعلان ميسي

اتفقت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن شائعات انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر والتي تم تفجيرها خلال الأيام الماضية يمكن أن تصبح ممكنة.

ورغم أن الصحيفة أكدت بأن تنفيذ العملية سيكون صعباً على جميع الأحوال وأن تصريحات مسؤولي إنتر حتى الآن تشير إلى أن ليس لديهم رأي واضح، لكنها كذلك سلطت الضوء على جزء هام وهو أن من سيحسم الشائعات أو سيقرر مستقبله هو ميسي وحده.

وجاء في تقرير الصحيفة تسليطاً كذلك على غضب إدارة برشلونة من مسؤولي شركة سونينغ المالكة للنادي الإيطالي بعد أن تم وضع إعلان لمباراة إنتر ونابولي على قناة PP Sports وبه ظل لميسي من الخلف وكأنه يرتدي قميص إنتر.

هذه اللفتة لم تكن محل ترحيب بالطبع من برشلونة الذي أبدى غضبه من ذلك، ليس بسبب وضع ظل ميسي مع رقم 10 وإنما بسبب وضع شعار إنتر على قميص ليو.

وأبلغت إدارة البلاوغرانا مسؤولي إنتر بذلك حيث تمتلك شركة سونينغ تلك القناة التلفزيونية، وهددوا برفع دعوى قضائية على الصينيين لانتهاك حقوق الصورة، لكن الصحيفة أوضحت: “لكن تكون هناك دعاوى قضائية في الواقع، إلا أن التحذير قد وصل”.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن احتمال مغادرة ميسي للبارسا يبدو بعيداً للغاية، لكن في حالة الوداع فإن الوجهة الوحيدة المقبولة ستكون صوب ميلانو خصوصاً بسبب طموحات إدارة النادي الأسود والأزرق الكبيرة في تكرار نفس صفقة الظاهرة رونالدو التاريخية عندما تم شراءه من برشلونة في التسعينيات وإن اختلفت الأوضاع عن ذلك الوقت.

بينما كشفت صحيفة "لا غازيتا" بأن إذا كان هناك مجال لإنجاز الصفقة فإنها ستكلف حوالي 500 مليون يورو، حيث سيحصل ميسي على 50 مليون يورو سنوياً لمدة 4 مواسم وسيكون عليه دفع 260 مليون بسبب رسوم النمو الخاصة باللاعب مع البارسا بالإضافة إلى قيم البطاقة والتي ستكون حوالي 150 مليون يورو.