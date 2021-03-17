"برشلونة غير اتفاقه مع رونالدو، ولهذا رحلنا إلى إنتر"

كشف جيوفاني برانشيني وكيل رونالدو لويس نازاريو دي ليما أسطورة إنتر وريال مدريد ومنتخب البرازيل عن أسباب رحيل موكله عن برشلونة في بداية مسيرته.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الغريم ريال مدريد وأكد خلالها أن الانتقال جاء بسبب سوء تعامل البارسا مع عملية التجديد وإهانة رونالدو.

وقال برانشيني: "بدأنا المفاوضات من أجل تجديد عقده والتي استمرت لعدة أيام، كان محامي الفريق موجود ونائب الرئيس والاختلاف كان حول الشرط الجزائي.

"ذهبت مع رونالدو من فندق في برشلونة إلى منزل شريك لي، وعقدنا اجتماعاً مع برشلونة ولو قدموا عقداً لنا حينها كنا سنوقع عليه.

"لم نكن نعترض على التجديد، لكننا أردنا أن تبقى الأمور بسيطة دون عقود حقوق الصور أو تلك الأشياء، لم نكن نريد أن نضع مستقبل أفضل لاعب في العالم في خطر.

"توصلنا للاتفاق وكنا سعداء به وصافحنا الجميع وطلبت منهم الإذن حتى أخبر إنتر أن كل شيء انتهى، وتم تحديد موعد مؤتمر صحفي لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي اتفقنا عليه، حيث أعلنوا عن أمور غير تلك التي اتفقنا عليها، لذلك كان من الضروري أن نرحل".

يذكر أن رونالدو أمضى موسماً واحداً في برشلونة قبل أن ينفجر في صفوف إنتر ويعود لإسبانيا لاحقاً مع ريال مدريد.