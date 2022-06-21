برشلونة في حالة إحباط بسبب ديمبيلي

حاول برشلونة تجديد عقد النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الأشهر الماضية، لكن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول التمديد لفترة إضافية.

ويرغب صاحب الـ 25 عاماً بالبقاء في ملعب كامب ناو لمتابعة التطور تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وتألق الفرنسي منذ وصول المدرب الإسباني الشاب واستعاد جزءاً كبيراً من مستواه، لكن ممثلي اللاعب يطالبون بعمولات ضخمة نظير التجديد لم يوافق البارسا على دفعها.

وطلب تشافي من إدارة النادي تحسين العرض المقدم للمهاجم الفرنسي حتى يضمن استمراره في ملعب كامب ناو وحتى يوجه أنظاره صوب تدعيم خطوط الفريق الأخرى.

وقال الصحفي بين جايكوبز أن التوقيع على عقدٍ جديد بات أمراً مستبعداً لتباعد وجهات النظر، لتفتح هذه التطورات المجال أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي.

ولم يقل ديمبيلي بصورة واضحة أنه لا يريد الاستمرار مع برشلونة مما ترك إدارة النادي في حالة من الإحباط.

ولا يبدو أن الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده توصل لقرار بينه وبين نفسه مما يعني المزيد الضبابية فيما يتعلق بمستقبله.