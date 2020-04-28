برشلونة في طريقه لاستعادة حارسه السابق أونانا

أكدت صحيفة “دي تيليغراف” الهولندية رغبة برشلونة في استعادة حارسه أندريه أونانا نجم أياكس الحالي، والذي قدّم للفريق عرضاً لضمه.

وانتقل الكاميروني صاحب الـ 24 عاماً إلى صفوف أياكس صيف عام 2015، قادماً من برشلونة.

ولم يسبق لأونانا اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة، وغادر قبل تصعيده، والآن أصبح واحداً من أفضل حراس المرمى في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن الكاميروني صرح منذ عدة أيام موافقته على العودة إلى برشلونة إذا رغب النادي في استعادته من جديد، ويبدو أن البارسا سيفعل ذلك بالفعل.

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد معه، ليشتعل الصراع مع مارك أندريه تير شتيغين على مركز حراسة المرمى.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” بأن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع أياكس للتعاقد مع أونانا، وعرضت على النادي الهولندي حارسها نيتو بالإضافة إلى لاعب آخر من شباب أكاديمية البلاوغرانا ريكي بوتش، أو أليكس كولادو، أو كارليس آلينيا من أجل الحصول على خدمات الكاميروني من جديد.

يذكر أن عقد أونانا سينتهي مع أياكس صيف عام 2022.