برشلونة: قاتلنا من أجل نيمار

أكد أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، أنهم قاتلوا خلال سوق الانتقالات الصيفي المنصرم من أجل الظفر بخدمات نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وقال جراو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "التزمنا بضم نيمار بقوة هذا الصيف، وبذل النادي قصارى جهده وتقدم بعرضين، بوجود لاعبين وبدون أيضاً، لكن إدارة سان جيرمان رفضت بيع اللاعب.

"لن نتوقف عن العمل الجاد، نريد ضم أفضل اللاعبين للفريق بشكل مستمر".

وحول الفشل في التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت، أوضح جراو: "تقدمنا بعرض له، لكنه فضل الذهاب إلى يوفنتوس لأن الضرائب في إيطاليا أقل، وسيكون صافي راتبه أفضل.

"ليس من المخطط أن نضم أحداً في يناير على الرغم من أنه حين يحين الوقت، وحال كان هناك حاجة لذلك، سنقوم بدراسة ذلك على الفور".