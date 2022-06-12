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برشلونة لا يستبعد رجوع ميسي

منشور 12 حزيران / يونيو 2022 - 12:44
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

أكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن برشلونة لا يمانع فكرة عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوفه بعد نهاية الموسم القادم، حين يصل عقده الحالي مع باريس سان جيرمان إلى نهايته.

ووصل "ليو" إلى ملعب بارك دي برانس في أغسطس الماضي في صفقة سريعة بعد ساعات من إعلان البارسا عن عدم تجديد عقده.

ووقع الهداف الأرجنتيني عقداً مع الباريسيين لمدة موسمين، وخاض نصفه حتى الآن في عام أول لم يكن في المستوى المطلوب.

وأشارت الشبكة إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي وزميل ميسي السابق سيدرس إمكانية إعادة المهاجم المخضرم إلى ملعب كامب ناو إن سنحت الفرصة.

يذكر أن ليو البالغ من العمر 34 عاماً خاض مع باريس سان جيرمان 34 مباراة في جميع البطولات الموسم المنصرم سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 15 هدف آخر.

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:ليونيل ميسيبرشلونةتشافي هيرنانديزباريس سان جيرمان

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