برشلونة لا يفكر في الاستغناء عن غريزمان

لا يفكر برشلونة في الاستغناء عن نجمه أنتوان غريزمان على عكس التقارير التي أشارت إلى نية الفريق إدراج الفرنسي في صفقة استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وكان غريزمان قد انضم إلى البارسا مطلع الموسم الجاري قادماً من أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يصل مع البلاوغرانا إلى المستوى الذي قدمه مع أتلتيكو حتى اللحظة.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يرغب مسؤولو برشلونة في الحفاظ على اللاعب الحاصل على كأس العالم مع منتخب بلاده.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض نجمه لويس سواريز، الذي بلغ من العمر 33 عاماً، إذ يرتبط البارسا بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، كما يحاول الفريق الإسباني استعادة لاعبه السابق نيمار من باريس سان جيرمان منذ الصيف الماضي، ويأمل أن ينجح في مهمته خلال سوق الانتقالات القادم.