برشلونة لا يقدر على نيمار!

باتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة قريبة أكثر من أي وقتٍ مضى، فقد نشرت إحدى الشركات الراعية لنيمار صورة للدولي البرازيلي عبر "إنستغرام" بقميص البارسا الحالي، لكن بعد بضع دقائق حذف الحساب الصورة، في إشارة إلى أن الصفقة لم تتم بعد بشكل رسمي.

وتدور مفاوضات مكثفة حالياً بين إدارتي الناديين، من أجل حسم الصفقة قبل انتهاء القيد في أوروبا في 2 سبتمبر المقبل.

وكان نيمار قد أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى البلاوغرانا، وليس أي فريق آخر من المهتمين به، مثل ريال مدريد.

وأكد تقرير فرنسي، أمس، أن برشلونة ربما ينفذ مناورة على باريس سان جيرمان في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي المثير للجدل.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن البارسا أبلغ نظيره بأنه غير قادر على الوفاء بطلباته المادية بعد رفض عثمان ديمبيلي أن يكون ضمن صفقة عودة نيمار، متمسكاً بالاستمرار في ملعب كامب ناو.

وافترضت الصحيفة وجود مناورة لأن النادي الكتالوني أعلن رفضه طلبات سان جيرمان المادية، وبالتالي أغلق الصفقة، إلا أن البارسا تحرك وحصل على قرض بنكي لاستكمال المفاوضات.

وسبق أن ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان يقدر قيمة صفقة نيمار بنحو 215 مليون يورو.