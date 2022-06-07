برشلونة لا يمانع التضحية بـ دي يونغ شرط وصول عرض مناسب

قالت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية أن برشلونة مستعد لبيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ إذا وصله عرض مناسب في ظل اهتمام عدة أندية كبيرة بخدماته.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بمانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي خلال الأسابيع الماضية، ويبدو يونايتد الطرف الأكثر جدية في ضمه وفقاً لأحدث التقارير.

ويعد جلب النجم الهولندي إلى ملعب أولد ترافورد مطلباً رئيسياً لمواطنه المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ.

وسبق للثنائي التواجد في أياكس قبل أن يرحل دي يونغ صوب برشلونة في صيف عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

بدوره، يواجه البارسا موقفاً صعباً نظراً لحاجته إلى بيع لاعبين بارزين من تشكيلته حتى يحسن من وضعيته المالية.