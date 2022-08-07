برشلونة ممنوع من تسجيل تعاقداته الجديدة

وصلت برشلونة أنباء صادمة مفادها أنه لا يستطيع تسجيل أي من تعاقداته الجديدة في سجلات الدوري الإسباني للموسم الجديد وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأنفق النادي الكتالوني ببذخ على التعاقدات هذا الصيف بالرغم من المشاكل الاقتصادية والديون الضخمة المترتبة عليه.

وجلب البارسا البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي جولز كوندي والبرازيلي رافينيا مقابل حوالي 150 مليون جنيه استرليني.

كما تم التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن والإيفواري فرانك كيسي في صفقتين مجانيتين، إضافة للظهير الإسباني ماركوس ألونسو الذي بات على أعتاب القدوم في صفقة مشابهة.

لكن إدارة برشلونة ممنوعة حتى الآن من تسجيل هؤلاء اللاعبين الجدد لحين تخفيض المصاريف والتخلص من الحمل الزائد.

علاوة على ذلك، لا يستطيع تسجيل لاعبيه الآخرين الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني سيرجي روبرتو اللذين جددا عقديهما مؤخراً.