برشلونة مهدد بخسارة غافي لصالح ريال مدريد

بات برشلونة مهدداً بخسارة خدمات نجمه الشاب غافي المطلوب بشدة من قبل ريال مدريد، وذلك وفقاً لتقريرٍ نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية الصادرة من العاصمة.

وقالت الجريدة المدريدية أن إيفان دي لا بينيا وكيل أعمال النجم الصاعد البالغ من العمر 17 عاماً شوهد وهو يزور مرافق فالديبيباس في النادي الملكي خلال الأيام الماضية.

وينتهي عقد غافي الحالي مع البارسا في صيف عام 2023 ولم يصدر عن لاعب خط الوسط أي مؤشرات حتى الآن تشير إلى أنه سيوقع على تمديد يبقيه في ملعب كامب ناو لفترة أطول.

وأصبح اللاعب واسمه الكامل بابلو مارتين باييز غافيرا عضواً مهماً وأساسياً في تشكيلة المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وخاض نجم خط الوسط اليافع 31 مباراة مع فريق برشلونة الأول حتى الآن في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.

وتبلغ قيمته حالياً حوالي 40 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.