برشلونة مهدد بفقدان جوردي آلبا في الكلاسيكو

أفادت تقارير بأن برشلونة قد يفقد جهود أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، والمقررة مطلع مارس القادم، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بات جوردي ألبا مهدداً بالغياب عن المباريات لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وكان الظهير الأيسر قد تعرض لإصابة في عضلة ساقه اليمنى خلال مواجهة البارسا وخيتافي، أمس السبت، ضمن المرحلة الـ 24 من الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلبا سيغيب عن برشلونة بحال تأكد ابتعاده 3 أسابيع عن الملاعب، خلال المباريات أمام آيبار وريال مدريد وريال سوسييداد في الليغا، بالإضافة إلى لقاء الذهاب أمام نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة سيفتقد أيضاً خدمات الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي خلال الكلاسيكو.