برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان دون أهداف

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ملعب كامب ناو، ضمن منافسات المرحلة الـ 35.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يلتقي إشبيلية الرابع غداً الأحد ضمن المرحلة نفسها.

وبإمكان ريال مدريد الارتقاء لصدارة الليغا إذا تمكن من تحقيق الفوز على غريمه الأندلسي، حيث سيرفع رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول متفوقاً على جاره اللدود بالمواجهات المباشرة.

ورغم تفوق البارسا في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجومياً بشكل واضح، وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندريه تير شتيغين تألق في الدفاع عن شباك فريقه، كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازناً بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ بينهما، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.