برشلونة واثق من توقيع ديمبيلي على عقد جديد

تبدو إدارة برشلونة واثقة للغاية من أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي سيوافق على الالتزام مع النادي بعقدٍ جديدٍ، وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

لكن صاحب الـ 25 عاماً مضطر للموافقة على تخفيض أجوره بنسبة 40 بالمئة إذا ما وافق على شروط العقد الجديد.

ويعد الأجر الذي يتقاضاه الفرنسي من الرواتب الأعلى في النادي، ولن توافق الإدارة الكتالونية على دفع القيمة ذاتها بحال موافقة اللاعب على الاستمرار في ملعب كامب ناو.

ونظراً للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها برشلونة حالياً، بات القائمون على النادي مطالبين بتخفيض أجور اللاعبين.

وسيتساوى ديمبيلي بهذه الحالة مع الإسباني الشاب آنسو فاتي.

يذكر أن استعدادات البارسا للموسم القادم ستبدأ غداً الاثنين الرابع من شهر يوليو الجاري.