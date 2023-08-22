برشلونة واثق من حسم صفقة كانسيلو رغم عدم التقدم بعرض رسمي لضمه

كشف موقع "فوتبول إسبانيا" نقلا عن "ريليفو" أن القائمين على برشلونة واثقون من حسم صفقة النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الأيمن.

وارتبط البارسا باللاعب الذي اعتاد على إثارة الجدل أينما حل، لكن ريليفو أكد أن النادي الكتالوني لم يتقدم بعد بعرض رسمي لضمه.

واقترب سوق الانتقالات الصيفية من إغلاق أبوابه وذلك مع نهاية الشهر الجاري، مما يعني أن على البلاوغرانا التحرك سريعا لحسم الصفقة.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية خانقة منعته من التحرك بحرية في السوق كونه مطالب ببيع بعض من لاعبيه من أجل استثمار المبالغ التي ستصله في صفقات جديدة.

في المقابل، يدرك كانسيلو أن مستقبله بات بعيدا عن أسوار ملعب الاتحاد بعد تدهور العلاقة التي تجمعه بالمدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا الذي أعاره لبايرن ميونخ منتصف الموسم الماضي.

يذكر أن أن الإعلام الإسباني لطالما ربط البارسا بأبرز نجوم كرة القدم مؤخرا دون نتائج تذكر.