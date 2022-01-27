برشلونة واثق من ضم آزبيليكويتا مجاناً الصيف القادم

يبدو برشلونة واثقاً للغاية من قدرته على ضم النجم الدولي الإسباني سيزار آزبيليكويتا مدافع تشيلسي مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري وفقاً لموقع "جول" العالمي.

ويمتد عقد صاحب الـ 32 عاماً مع أبطال أوروبا حتى صيف العام الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال دون مقابل لأي طرف آخر الموسم المقبل.

ويعد الإسباني عنصراً أساسياً في صفوف البلوز منذ انتقاله إلى الفريق عام 2012.

ويطمح البارسا لاستغلال تعقد مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ناديه والانتظار حتى نهاية الموسم لضمه مجاناً.

يذكر أن آزبيليكويتا خاض 456 مباراة مع تشيلسي في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 56 هدف آخر.

كما مثل منتخب إسبانيا في 36 مباراة وزار الشباك مرة واحدة.