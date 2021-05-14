برشلونة واثق من ضم هالاند في صفقة بقيمة 125 مليون يورو

يقتنع برشلونة بقدرته على التعاقد مع النجم إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، لترميم هجومه الموسم القادم.

ويضع البارسا عينه على النرويجي المطلوب من قبل الغريم ريال مدريد، ليكون رأس الحربة الجديد في كامب ناو، بعدما قضى الفريق الموسم الجاري بدون لاعب جديد يقود الخط الأمامي إثر رحيل لويس سواريز لأتلتيكو مدريد.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن برشلونة واثق في قدرته على اقناع أسود فيستفاليا بترك اللاعب مع ترحيب هالاند بفكرة الانتقال لكتالونيا.

وأشارت الصحيفة المقربة من البارسا إلى أن النادي رسم خطة التعاقد مع هالاند، وأنه يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي اللاعب.

وينتظر النادي الكتالوني وصول يونيو لبدء المفاوضات الفعلية للوصول بالصفقة للنور، وحسبما ذكرت سبورت فإن برشلونة يعرف ما يريده غريمه الألماني لترك هالاند.

ولن يسمح دورتموند الذي باع عثمان ديمبيلي من قبل للبارسا نظير 100 مليون يورو، بالحصول على مبلغ يقل عن 125 مليون يورو نظير التخلي عن هالاند.