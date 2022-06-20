برشلونة واثق من نجاح صفقة بيرناردو سيلفا

يستمر ربط اسم لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بانتقال محتمل إلى صفوف برشلونة عبر وسائل الإعلام العالمية.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن إدارة البارسا واثقة من قدرتها على إتمام صفقة صاحب الـ 27 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي.

وطلب برشلونة من جورجي مينديش وكيل أعمال اللاعب التحلي بالصبر في إشارة إلى أن التطورات في هذه الصفقة ستكون بطيئة.

وأشارت الإذاعة إلى وجود اتفاق شفهي بين سيلفا والإسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي يسمح للبرتغالي بالرحيل بحال وصول عرض مناسب من برشلونة.

ويرتبط أي تحرك من قبل النادي الكتالوني برحيل نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ الذي يعد أحد أغلى لاعبي البلاوغرانا.

ويحضر مانشستر يونايتد حالياً عرضاً جديداً لضم لاعب أياكس السابق وسيعني بيعه توفير سيولة مالية قد تكون كافية لجلب نظيره البرتغالي إلى ملعب كامب ناو.