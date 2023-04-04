برشلونة وبايرن ميونخ يتنافسان لضم هافيرتز

البوابة - يخطط برشلونة وبايرن ميونخ لاستغلال حتمية بيع تشيلسي لبعضٍ من لاعبيه تماشياً مع قوانين اللعب المالي النظيف وذلك باقتناص النجم الدولي الألماني كاي هافيرتز.

وسيكون النادي اللندني مهدداً بالعقوبات ما لم يعمل على التخلي عن بعض نجومه حتى لا يخل بالتعليمات المعمول بها.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن البارسا وبايرن يسعيان للاستفادة من الوضعية الصعبة التي يعيشها تشيلسي.

هل سينتقل هافيرتز إلى برشلونة ؟

ونوهت الجريدة أن النادي الكتالوني لا يعتبر هافيرتز هدفاً رئيسياً الصيف القادم، إلا أن إدارته تدرس التقدم بعرضٍ لضم اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري على أي حال.

في المقابل، رشحت إل ناسيونال انتقال المهاجم الألماني إلى بايرن ميونخ بحال رحيله عن ملعب ستامفورد بريدج للعمل من جديد تحت إشراف المدير الفني توماس توخيل.