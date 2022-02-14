برشلونة وتشيلسي يستعدان لدخول معركة ضم دي ليخت

يستعد برشلونة وتشيلسي لخوض غمار معركة التعاقد مع النجم الدولي الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو".

وانتقل اللاعب إلى النادي الإيطالي في صيف عام 2019 قادماً من أياكس ووقع عقداً لمدة خمسة مواسم في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

ويسعى يوفي لتجديد عقد صاحب الـ 22 عاماً، إلا أن أي تعقيدات ومطالب مبالغ فيها من قبل وكيل أعماله مينو رايولا سيدفع الإدارة للتفكير ببيعه خلال الصيف القادم.

وكشفت تقارير بأن البارسا يحضر عرضاً بقيمة 75 مليون يورو من أجل استقطاب الهولندي الشاب الذي يعد أحد أهم عناصر يوفنتوس هذا الموسم.

ويرغب تشيلسي بدوره في تدعيم خطه الخلفي بعناصر شابة، ويرى توماس توخيل مدرب البلوز أن دي ليخت خيار مثالي.

يذكر أن المدافع الهولندي شارك مع البيانكونيري في 101 مباراة بجميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.