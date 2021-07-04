برشلونة وتوتنهام يتنافسان للتعاقد مع إنسيني

تحرك برشلونة وتوتنهام للتعاقد مع لورينزو إنسيني قائد نابولي وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

ويواجه أوريليو دي لاورينتيس رئيس البارتينوبي معركة صعبة للتمسك بقائد الفريق المشارك حالياً مع منتخب بلاده الإيطالي في بطولة يورو 2020.

وقضى المهاجم مسيرته بأكملها مع نادي الجنوب حتى الآن، ومع تبقي موسم أخير على عقده الحالي، يرغب نجم الآتزوري في تحسين أجره للالتزام مع نابولي مستقبلاً، كونه يتقاضى حالياً 4.3 مليون جنيه استرليني سنوياً.

ويسعى البارسا وسبيرز لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي يعيشها إنسيني حالياً من أجل الظفر بتوقيعه هذا الصيف.

وبينما يتميز برشلونة بخيارات هجومية عديدة أضاف إليها سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي هذا الصيف، يبدو نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام الجديد أكثر احتياجاً لمهاجم يدعم الفريق ويساند لاعبي خط المقدمة الآخرين هاري كين وسون هيونغ مين.

يذكر أن إنسيني ظهر بصورة مميزة مع الآتزوري في بطولة يورو 2020 وساهم في تأهل الفريق للمربع الذهبي.