برشلونة وريال مدريد يتنافسان لاستقطاب كلوب وفان دايك

سيتنافس برشلونة وريال مدريد على ما يبدو للتعاقد مع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والمدافع المتألق فيرجيل فان دايك.

وقاد كلوب الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما بدأ الموسم الحالي بأفضل النتائج ليحقق لقب أفضل مدرب في شهر أغسطس .

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لا يعيشان أفضل فتراتهما في الليغا ولذلك يفكران في جلب مدرب جديد.

وأوضحت أن إدارة الناديين تدرسان بجدية التعاقد مع كلوب على أن يكون خطوة مسهلة لضم فان دايك.

ويعاني البارسا والملكي على الصعيد الدفاعي، إذ استقبل الأول 7 أهداف في 4 مباريات، أما الثاني فتلقى 6 أهداف.

في المقابل، اختير فان دايك أفضل مدافع ولاعب في أوروبا، كما يتواجد ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا.