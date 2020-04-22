برشلونة وريال مدريد يرغبان في ضم بروزوفيتش

دخل برشلونة في صراع جديد مع غريمه ريال مدريد من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر ميلان.

ودخل الدولي الكرواتي البالغ من العمر 27 عاماً أجندة البارسا وريال وحفنة من أندية أوروبا على رأسها باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

و شارك بروزوفيتش خلال آخر موسمين في جميع المباريات الأربعة التي خاضها إنتر أمام برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لذلك يعلم البارسا إمكانياته جيداً.

وقد يستغل برشلونة مفاوضاته مع إنتر في عدة صفقات لضم الكرواتي، حيث يتفاوض الطرفان حالياً على صفقة لاوتارو مارتينيز وإيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال مما يعني إمكانية وضع اسم بروزوفيتش بسهولة على الطاولة.

ويعتبر بروزوفيتش ورقة رابحة لمدرب الفريق أنتونيو كونتي حيث يمد خط الوسط بقوة بدنية مميزة علماً بأنه شارك في 23 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل 3 أهداف، و يرتبط مع النادي بعقد ينتهي في 2022.