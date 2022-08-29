برشلونة ومانشستر يونايتد يتفاوضان لإجراء صفقة مبادلة

دخل برشلونة ومانشستر يونايتد غمار مفاوضات حول صفقة مبادلة محتملة بطلاها الظهيران الأميركي سيرجينيو ديست والإنجليزي آرون وان بيساكا وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولم يحظ ديست بفرص كثيرة للمشاركة تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز مع البارسا، فيما بات الاعتماد على بيساكا مستبعداً نظراً لاعتماد المدرب إيريك تين هاغ على البرتغالي ديوغو دالوت في مركز الظهير الأيمن.

وبات الناديان يسعيان للتخلص من هذين اللاعبين مما يسهل إجراء عملية مبادلة بينهما ينتقل بموجبها اللاعب الأميركي إلى ملعب أولد ترافورد، فيما يتوجه الآخر إلى سبوتيفاي كامب ناو.

وستكشف الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي الجاري ما إذا كانت هذه المبادلة ستتم بالفعل.

يذكر أن ديست (21 عاماً) يرتبط مع برشلونة بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2025، فيما يمتد الاتفاق المبرم ما بين وان بيساكا (24 عاماً) ويونايتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2024.