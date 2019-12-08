برشلونة ويوفنتوس يبحثان صفقة تبادلية

استأنف برشلونة ويوفنتوس مفاوضاتهما، بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً لتقرير إيطالي.

فقد ذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أمس السبت، أن المفاوضات تجري بخصوص انتقال إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس، وإيمري تشان إلى برشلونة.

وابتعد الثنائي عن المشاركة بشكل كبير مع الفريقين، هذا الموسم، حيث فقد الدولي الكرواتي مقعده الأساسي مع البارسا، بعد انضمام فرينكي دي يونغ.

وحدث الأمر نفسه مع تشان، الذي يبدو الاعتماد عليه فرعياً في مخططات مدربه ماوريتسيو ساري، مفضلًا عليه الصفقتين الجديدتين، آرون رامزي وأدريان رابيو، رغم أنه شارك أمس بديلاً للمصاب رودريغو بينتانكور خلال المباراة التي خسرها يوفي أمام لاتسيو بهدف لثلاثة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الناديين تواصلا مجدداً، بشأن إمكانية إتمام الصفقة الشهر القادم، خاصة أن اللاعبين يرغبان في الرحيل، والبحث عن فرصة جديدة.

يذكر أن راكيتيتش كشف مؤخراً أنه يرغب بالبقاء في برشلونة مشدداً على أنه المكان المثالي له حالياً، علماً بأنه انضم راكيتيتش للفريق في صيف 2014، قادماً من إشبيلية، بينما التحق تشان بيوفنتوس، في صيف 2018، قادماً من ليفربول.