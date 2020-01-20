برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية

ارتبط اسما برشلونة ويوفنتوس لإبرام صفقة تبادلية تقضي برحيل إيفان راكيتيتش صوب الدوري الإيطالي مقابل فيديريكو بيرنارديسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هذه الصفقة ليست الوحيدة التي يأمل الثنائي في إبرامها بينهما، إذ يأمل يوفي في الحصول أيضاً على خدمات المهاجم الشاب أليخاندرو ماركيز، وعلى الجانب الأخر يرغب البارسا في ضم لاعب الوسط ماتيوس بيريرا المعار إلى ديجون.

وأضافت الصحيفة: "الفريفان اتفقا على كل شيء، الصفقة ستتم الأسبوع المقبل، ولا يوجد مشاكل، ومن الممكن أن تكون تمهيداً لصفقة تبادلية أخرى قبل نهاية السوق".

ولم يتعاقد الطرفان مع أي صفقة منذ بداية سوق الانتقالات الشتوية، ويسعيان لسد احتياجتهما قبل نهاية السوق الشتوي.