برشلونة يؤجل تجديد عقد تير شتيغين

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة قرر تأجيل مفاوضات التجديد مع حارسه مارك أندريه تير شتيغين في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية التي أكدت أن الإدارة تسعى لتقييم الخسائر المادية في البداية قبل أن تستأنف المفاوضات.

يأتي كل هذا بالرغم من أهمية تجديد عقد تير شتيغين بالنسبة للإدارة، في ظل وجود أنباء عن اهتمام عدد من أندية أوروبا بالحصول على خدماته في الفترة القادمة.

وشهدت الأيام الماضية جولات مفاوضات عديدة بين البارسا والدولي الألماني الذي يسعى للبقاء مع الفريق.

ويعد عقد تير شتيغين الحالي من أقل العقود في برشلونة، وأوضحت الصحيفة أنه يتقاضى راتباً أقل من بعض اللاعبين الذين لا يشاركون حتى مع الفريق.

وينتهي التعاقد الحالي بين الطرفين نهاية موسم 2021-2022، وذكرت الصحيفة أن النادي قد يضطر لبيع الحارس المتألق لو لم يتم التوصل لاتفاق حتى يستفيد مادياً.

يذكر أن عدة أندية تتابع تير شتيغين، على رأسها بايرن ميونيخ ويوفنتوس وتشيلسي ومانشستر سيتي.