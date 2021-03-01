برشلونة يؤكد استعداده للتعاون مع السلطات عقب اعتقال بارتوميو

أصدر برشلونة بيانا رسمياً أكد فيه استعداده للتعاون مع الشرطة المحلية بشأن التحقيق في القضية المعروفة باسم "بارسا جايت".

وداهمت الشرطة الوطنية مكاتب النادي الكتالوني صباح الاثنين.

وأفادت تقارير بأنه تم إلقاء القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، بالإضافة إلى أوسكار غراو المدير العام السابق للنادي وغوميز بونتيفي محامي النادي السابق في إطار قضية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي، أن البارسا قدم تعاونه الكامل للسلطات القضائية والشرطة لتوضيح الحقائق التي هي موضوع هذا التحقيق.

وقال البيان: "اقتصرت المعلومات والوثائق التي طلبتها الشرطة القضائية بشكل كامل على الوقائع المتعلقة بهذه القضية".

وأعرب برشلونة في ختام بيانه عن احترامه البالغ للإجراءات القضائية الجارية، مع التأكيد على براءة للأشخاص الذين تضرروا جراء هذه التحقيقات.