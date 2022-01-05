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برشلونة يؤكد تسجيل داني ألفيش

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:23
داني ألفيش (المصدر: حساب برشلونة الرسمي على تويتر)
داني ألفيش (المصدر: حساب برشلونة الرسمي على تويتر)

أعلن برشلونة عن تسجيل النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيش في كشوفاته ليصبح متاحاً للمشاركة مع الفريق في استحقاقاته المقبلة.

ووقع الظهير الأيمن البالغ من العمر 38 عاماً على عقد مع البارسا في الثاني عشر من نوفمبر المنصرم، إلا أنه لم يتمكن حينها من المشاركة لإغلاق النافذة المتاحة في ذلك الوقت.

وكان من المفترض أن يصبح البرازيلي متاحاً للمشاركة مع فريقه السابق بدءاً من الثالث من الشهر الجاري.

لكن القرار الرسمي صدر أخيراً مما يعني أن المدرب تشافي هيرنانديز يستطيع الاستعانة بخدمات ألفيش فيما تبقى من الموسم.

يذكر أن اللاعب مصاب حالياً بفيروس كورونا، إلا أنه بحالة صحية جيدة ويعزل نفسه في منزله مراعياً البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات.

داني ألفيش (المصدر: حساب برشلونة الرسمي على تويتر)
داني ألفيش (المصدر: حساب برشلونة الرسمي على تويتر)

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