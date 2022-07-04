برشلونة يؤكد تعاقده مع فرانك كيسي

أعلن برشلونة اليوم الاثنين عن تعاقده رسمياً مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أي سي ميلان السابق في صفقة مجانية.

وتحول النجم البالغ من العمر 25 عاماً إلى أحد أبرز لاعبي خط الوسط في إيطاليا بعدما أثار الإعجاب في أتالانتا ليتعاقد مع ميلان في عام 2019.

ورفض كيسي تجديد عقده مع الروسونيري ليصبح لاعباً يستطيع الانتقال إلى أي وجهة يريدها.

واختار الإيفواري ارتداء قميص البارسا في صفقة لمدة 4 مواسم سيتقاضى بموجبها 6.5 مليون يورو سنوياً.

ووضع برشلونة بنداً لفسخ عقد اللاعب بقيمة 500 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

يذكر أن نجم خط الوسط سجل 37 هدفاً وصنع 16 هدف آخر 223 ظهوراً مع ميلان في جميع البطولات.