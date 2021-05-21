برشلونة يؤكد غياب ميسي عن لقاء آيبار

أعلن برشلونة عن غياب قائده ليونيل ميسي عن لقاء المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام آيبار.

ويلتقي الطرفان غداً السبت في مباراة تحصيل حاصل بعد خروج البارسا من سباق لقب الليغا لصالح غريميه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

لماذا يغيب ميسي عن المباراة؟

كشف برشلونة أن ميسي لم يتدرب مع الفريق اليوم الجمعة بعد حصوله على الإذن من المدرب رونالد كومان.

وأوضح النادي أن "ليو" سيحصل على راحة قصيرة من أجل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا في يونيو القادم.

هل سيلعب ميسي مرة أخرى مع برشلونة؟

التكهنات مستمرة حول مصير ميسي مع الفريق الكتالوني، حيث ينتهي عقده في يونيو دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وقد تكون المباراة أمام سيلتا فيغو الأخيرة له مع برشلونة، بعد مسيرة طويلة قضاها النجم الأرجنتيني في كامب ناو.

ماذا قدم ميسي هذا الموسم؟

ظهر صاحب الـ 33 عاماً للمرة الأخيرة بقميص الفريق أمام سيلتا، بعدما خاض 46 مباراة بكل المسابقات.

وسجل اللاعب 38 هدفاً مع الفريق الكتالوني، حيث أحرز 30 هدفاً في الدوري ليضمن لقب الهداف للمرة الثامنة في تاريخه.

وأصبح كذلك أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة، متجاوزاً تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق، كما تجاوز بيليه كأفضل هداف مع نفس النادي بـ 672 هدفاً.

كيف يبدو سباق المنافسة على الليغا؟

المنافسة تنحصر في الوقت الحالي على أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث يلتقي الأول مع ريال بلد الوليد والثاني مع فياريال غداً السبت في المرحلة الأخيرة.

ويحتل أتلتيكو المركز الأول بـ 83 نقطة ومن بعده ريال في المركز الثاني بفارق نقطتين.